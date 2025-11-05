В Пензе онколог рассказала о лучших продуктах для профилактики рака

05.11.2025 | 19:10

Врач областного онкологического клинического диспансера Алена Журавлева назвала продукты, которые способны подавлять раковые клетки. Ее слова привел региональный минздрав в рамках недели профилактики опасного заболевания.

Журавлева выделила несколько важных продуктов:

- фрукты и овощи. Особенно полезны те, что окрашены в красный, оранжевый и зеленый цвета (морковь, перец, шпинат и брокколи). Они содержат много витаминов и антиоксидантов, полезных для клеток;

- зеленый чай. Этот напиток богат полифенолами и катехинами, которые защищают клетки от повреждений;

- орехи. Стоит выделить грецкие, миндаль и фундук. Они содержат жиры и вещества, помогающие бороться с ростом раковых клеток;

- лососевые виды рыб. Они богаты кислотами омега-3 и способствуют снижению риска развития некоторых онкологических заболеваний;

- бобовые и цельнозерновые продукты. Позволяют поддерживать хорошее пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки и витаминов.

«Употребление обработанных продуктов, богатых насыщенными жирами и простыми углеводами, увеличивает риск развития ожирения и метаболического синдрома, что, в свою очередь, ассоциируется с повышенной частотой онкологических заболеваний.

Также стоит обратить внимание на содержание канцерогенных веществ (консервантов и красителей) в пище: они способствуют росту риска развития онкологии при длительном их употреблении», - подчеркнула врач.

Она добавила, что правильное питание должно быть разнообразным, чтобы организм получал все необходимые вещества.