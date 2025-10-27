На улице Кирова восстановят здание бывшего военного госпиталя

27.10.2025 | 12:56

Здание бывшего военного госпиталя на улице Кирова, 17, ждет восстановление. Об этом в понедельник, 27 октября, рассказал министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин во время эфира во «ВКонтакте».

«Одно здание имеет статус [памятника истории и культуры] федерального значения, флигель имеет статус регионального значения. В настоящее время передан данный комплекс зданий инвестору для разработки проекта, последующего восстановления данных зданий», - сообщил министр.

По словам Понякина, территория огорожена, в активной фазе обследование и разработка проектной документации.

«Я думаю, что в ближайшее время здесь будут позитивные новости», - подчеркнул он.

Здание бывшего военного госпиталя построили в середине XVIII века. Когда-то оно было домом воеводы, также там размещалась духовная семинария, где учились Василий Ключевский и Федор Буслаев.