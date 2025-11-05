У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования

В Пензенской области за 9 месяцев 2025 года у 6 635 человек выявили злокачественные новообразования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Уточняется, что в 10% случаев речь идет о впервые выявленной онкопатологии.
Более 60% первичных диагнозов - это рак на ранней стадии, когда лечение дает наилучший результат.
В минздраве подчеркнули важность прохождения диспансеризации, в которую включены специальные прицельные обследования - скрининги на распространенные виды рака.
К примеру, можно пройти обследование на рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легких, желудка, колоректальный рак и рак визуальной локализации.
