У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования

05.11.2025 | 15:31

В Пензенской области за 9 месяцев 2025 года у 6 635 человек выявили злокачественные новообразования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что в 10% случаев речь идет о впервые выявленной онкопатологии.

Более 60% первичных диагнозов - это рак на ранней стадии, когда лечение дает наилучший результат.

В минздраве подчеркнули важность прохождения диспансеризации, в которую включены специальные прицельные обследования - скрининги на распространенные виды рака.

К примеру, можно пройти обследование на рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легких, желудка, колоректальный рак и рак визуальной локализации.