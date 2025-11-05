Общество

У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования

Печать
Telegram

В Пензенской области за 9 месяцев 2025 года у 6 635 человек выявили злокачественные новообразования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что в 10% случаев речь идет о впервые выявленной онкопатологии.

Более 60% первичных диагнозов - это рак на ранней стадии, когда лечение дает наилучший результат.

В минздраве подчеркнули важность прохождения диспансеризации, в которую включены специальные прицельные обследования - скрининги на распространенные виды рака.

К примеру, можно пройти обследование на рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легких, желудка, колоректальный рак и рак визуальной локализации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети