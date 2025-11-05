Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем

Граждане, формирующие пенсионные накопления, имеют право выбрать до 1 декабря выбрать, кто будет управлять их средствами: Социальный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Если гражданин решил сменить своего страховщика, ему необходимо подать соответствующее заявление о переходе. Сделать это можно в клиентских службах Соцфонда или в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуг».
«При этом не позднее 31 декабря можно подать уведомление об отказе от смены страховщика, если гражданин передумал его менять. При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет приниматься на основании ранее поданного заявления», - предупредили в пресс-службе Социального фонда России.
Для перевода средств из СФР в НПФ или смены НПФ, сначала необходимо заключить новый договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным фондом, так реквизиты этого договора необходимо указывать в заявлении о смене фонда.
Следует учитывать, что смена страховщика разрешена ежегодно, а вот инвестиционный доход можно переводить не чаще одного раза в пять лет. Если не выдержать этот срок, произведя расторжение договора досрочно, то все ранее начисленные средства будут потеряны.
Узнать информацию о том, кто в настоящий момент управляет вашими пенсионными накоплениями, можно через госуслуги, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В справке также будет указан размер инвестиционного дохода, который не будет передан при досрочном переходе.
Напомним, пенсионные накопления есть у нескольких категорий россиян. Это мужчины (1953–1966 г.р.) и женщины (1957–1966 г.р.), если их накопления формировались в период 2002–2004 годов; граждане 1967 года рождения и моложе, если их работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии с 2002 по 2014 год; участники государственной программы софинансирования пенсий; родители, направившие часть средств материнского капитала на свою накопительную пенсию.
