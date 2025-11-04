Во вторник, 4 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
С 1 января 2026-го призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии в течение всего года, а в войска их станут направлять по существующему порядку - в апреле-июле и в октябре-декабре.
До настоящего времени в России действовала система, предусматривающая 2 призывные кампании в году, но ее признали устаревшей.
Также отмечается, что теперь призывная комиссия сможет принять решение об освобождении гражданина от службы в армии или предоставлении отсрочки без его личной явки в военкомат.
Срок действия электронной повестки ограничен 30 днями.
