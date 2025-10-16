Документ об ограничении выезда из страны для мужчин признали фейком

16.10.2025 | 09:13

В МВД РФ призвали не верить распространяющемуся в Сети документу, который якобы вводит временные ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста.

Файл распространяется как постановление правительства региона. Такого рода сообщения появились, например, в Пермском и Ставропольском краях.

Официальные органы опровергли подлинность документа.

«Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах», - сообщили в МВД РФ.

Гражданам напомнили: появляющиеся в Сети сведения нужно проверять через официальные источники (сайты органов власти, СМИ).