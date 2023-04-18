В Кувак-Никольском до сих пор рекультивируют почву после ЧП

18.04.2023 | 20:50

Жизни сельчан из Кувак-Никольского Нижнеломовского района, где произошло экопреступление, больше ничего не угрожает. Об этом заявили на совещании по вопросам ликвидации последствий загрязнения окружающей среды, состоявшемся во вторник, 18 апреля.

«Согласно результатам экспертного исследования Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области атмосферный воздух в селе соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм», - сообщил руководитель Нижнеломовского межрайонного следственного отдела Иван Синюков.

Участники, среди которых были глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев, представители местного жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения, обсудили меры по устранению негативных последствий. К примеру, продолжается рекультивация почвы, уточнила старший помощник СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В Нижнеломовском районе, где несколько недель назад слили токсичные отходы, расследуется уголовное дело о покушении на дачу взятки руководителю отдела полиции.

ЧП случилось вечером 27 марта. 42-летний житель Ивановской области, работающий водителем у московского предпринимателя, проезжал через район и недалеко от села Кувак-Никольского решил слить из полуприцепа-цистерны смесь воды и экологически опасного химического вещества.

Местные жители в тот день жаловались на сильный едкий запах. Они почувствовали его уже около 21:00, а в полночь была объявлена эвакуация из села. Через несколько дней стало известно, что водителя нашли.

3 апреля столичный предприниматель узнал, что его водителя доставили в отдел полиции по подозрению в совершении экологического преступления, и сам приехал в Нижний Ломов, где попытался дать взятку врио начальника отдела полиции. В отношении заступника возбудили уголовное дело, свою вину он признал.