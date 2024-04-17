Соцсети: В Пензе ТРК «Коллаж» эвакуировали из-за пакета

В Пензе вечером в среду, 17 апреля, из торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» эвакуировали людей. Об этом сообщили горожане в Сети.
Все произошло около 19:25. Посетители и сотрудники вынужденно покинули здание. В него вошли полицейские и кинологи.
По словам очевидцев, причиной вызова спецслужб стал подозрительный пакет, забытый кем-то на втором этаже комплекса.
После проверки магазины продолжили работу.
Это не первый случай, когда из «Коллажа» экстренно выводят людей. В марте пензенцев эвакуировали из-за оставленной покупателем коробки с телефоном.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀