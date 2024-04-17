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Происшествия

Соцсети: В Пензе ТРК «Коллаж» эвакуировали из-за пакета

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В Пензе вечером в среду, 17 апреля, из торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» эвакуировали людей. Об этом сообщили горожане в Сети.

Все произошло около 19:25. Посетители и сотрудники вынужденно покинули здание. В него вошли полицейские и кинологи.

По словам очевидцев, причиной вызова спецслужб стал подозрительный пакет, забытый кем-то на втором этаже комплекса.

После проверки магазины продолжили работу.

Это не первый случай, когда из «Коллажа» экстренно выводят людей. В марте пензенцев эвакуировали из-за оставленной покупателем коробки с телефоном.

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Источник — фото канала «Пенза Новости»
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