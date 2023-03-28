Жителей Кувак-Никольского эвакуировали из-за неизвестного пятна

28.03.2023 | 12:49

Жителей села Кувак-Никольского в Нижнеломовском районе эвакуировали - такая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 28 марта. Причиной называется химическое пятно неизвестного происхождения на земле.

Получить официальный комментарий оперативно не удалось: в управлении Роспотребнадзора обеденный перерыв, глава администрации Кувак-Никольского сельсовета недоступен, он находится на месте событий, пояснили в приемной.

Тем временем жители Нижнеломовского района в отсутствие информации паникуют и делятся сведениями, которые получили сами.

«На стоянке нефтяная химическая лужа», «Вроде как подробностей никаких, приехали химики, исследуют это пятно», «Есть стоянка недалеко от Вадинского поворота, вот оттуда все и идет, гаишники стоят, оцепили все красными лентами», «Это пятно неизвестного происхождения, выделяет едкий запах, людям, кто остался дома, не выходить, а по возможности уехать из села», - пишут люди.

Те, кто живет неподалеку, объяснили: сильный запах стоял уже в 9 часов вечера, а в полночь им позвонили знакомые и сообщили об эвакуации. «По улицам ездила пожарная машина с громкоговорителем, оповещали людей, также ездил автобус собирал людей», - поделилась местная жительница.

О том, что ЧП произошло еще накануне, сообщили и другие очевидцы.

«Вчера в 22:00 проезжал там - от кафе «Фазенда» до Кувак-Никольского запах стоял невыносимый, больше на газ похож был», «Я вчера в 9-м часу вечера ехала из Земетчино, проехала Сорокино - потихонечку начался запах, но выехала на М-5 - запах стал такой невыносимый, что слезы из глаз покатились. Чем только нас не травят», «Проезжали там в 24 часа. Запах был на протяжении 20 км. Ужас», - написали пользователи соцсети.