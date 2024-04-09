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Происшествия

В Пензе пожарные спасли из дома на Ульяновской 15 человек

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Во вторник, 9 апреля, на балконе дома № 9 на улице Ульяновской в Пензе вспыхнуло пламя.

В Пензе пожарные спасли из дома на Ульяновской 15 человек

Загорелся мусор, едкий дым мгновенно распространился с 6-го до 9-го этажа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на борьбу с огнем прибыли 19 человек на 5 спецмашинах.

В Пензе пожарные спасли из дома на Ульяновской 15 человек

«Лишь благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России 15 человек, 6 из которых дети, спасены, еще 40 эвакуированы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

Видео ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото № 2, 3 «Пенза live»
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