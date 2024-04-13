В Пензе эвакуировали людей из 2 торговых центров

13.04.2024 | 11:32

В субботу, 13 апреля, в 2 торговых центрах Пензы объявили эвакуацию. Об этом сообщили горожане в соцсетях и мессенджерах.

«ТЦ «Проспект» оцепила Росгвардия. Обнаружена сумка, вызвали саперов. Всех посетителей эвакуировали из торгового центра», - сообщил один очевидец.

«Эвакуация произошла и в ТЦ «Олимп», - проинформировал другой.

По словам свидетелей, к «Проспекту» прибыл кинолог с собакой, чтобы обследовать помещения.

Одна из участниц обсуждения предположила, что подобные мероприятия носят учебно-тренировочный характер.

15 марта пензенцы сообщили правоохранителям о подозрительном пакете на остановке общественного транспорта на улице Суворова. На место прибыла полиция. Когда кинологи начали осмотр, к ним подошла пожилая женщина. Оказалось, что она по забывчивости оставила в павильоне свое имущество.