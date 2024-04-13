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Происшествия

В Пензе эвакуировали людей из 2 торговых центров

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В субботу, 13 апреля, в 2 торговых центрах Пензы объявили эвакуацию. Об этом сообщили горожане в соцсетях и мессенджерах.

«ТЦ «Проспект» оцепила Росгвардия. Обнаружена сумка, вызвали саперов. Всех посетителей эвакуировали из торгового центра», - сообщил один очевидец.

В Пензе эвакуировали людей из 2 торговых центров

«Эвакуация произошла и в ТЦ «Олимп», - проинформировал другой.

В Пензе эвакуировали людей из 2 торговых центров

По словам свидетелей, к «Проспекту» прибыл кинолог с собакой, чтобы обследовать помещения.

Одна из участниц обсуждения предположила, что подобные мероприятия носят учебно-тренировочный характер.

15 марта пензенцы сообщили правоохранителям о подозрительном пакете на остановке общественного транспорта на улице Суворова. На место прибыла полиция. Когда кинологи начали осмотр, к ним подошла пожилая женщина. Оказалось, что она по забывчивости оставила в павильоне свое имущество.

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Источник — фото «Пенза новости»
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