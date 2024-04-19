В Пензе эвакуировали людей из нескольких торговых центров

19.04.2024 | 13:06

В пятницу, 19 апреля, в пензенских группах соцсети «ВКонтакте» и каналах в Telegram появились сообщения об эвакуации людей из крупных торговых центров.

«В Пензе произошла эвакуация в ТЦ «Проспект», «Эвакуировали ТЦ «Арбат» и ТЦ «ЦУМ», - поделились горожане наблюдениями, приложив соответствующие фотографии и видеозаписи. На них запечатлены толпы перед зданиями и подъехавшая полиция.

По данным PenzaInform.ru, причина эвакуации - звонки с сообщениями об угрозе.

18 апреля в Пензе перекрывали дорогу в Арбековской Заставе из-за бесхозного рюкзака, найденного на конечной остановке в салоне автобуса № 54. Внутри оказалась спортивная детская обувь.

17 апреля в Пензе перекрывали движение в сторону центра по Измайловскому мосту. Там обнаружили бесхозную сумку. Выяснилось, что в ней была одежда.

14 апреля несколько полицейских машин заметили около «Высшей лиги». 13-го в торговых центрах «Проспект» и «Олимп» объявили эвакуацию.