Пензенцы принялись чистить городские памятники

18.04.2023 | 18:35

В Пензенской области - 410 объектов культурного наследия, и каждому нужно уделить должное внимание, особенно во Всероссийский день заботы о памятниках. Здесь без помощи общественности не обойтись.

«У каждого объекта культурного наследия есть правообладатель, но конституционная обязанность каждого гражданина Российской Федерации - заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Убираемся вокруг них, вывозим мусор, моем, очищаем», - сообщил министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

В водостоках на историческом валу скопились листья, их тоже приходиться убирать. Трудиться здесь будут несколько дней: сначала все подметут, помоют, затем приступят к покраске металлических конструкций.

«За парком закреплено много памятников, поэтому у нас часть сотрудников находится у памятника Карла Макса, часть - у бюста Белинского, часть - здесь. Мы все задействованы, все принимаем активное участие в уборке», - объяснила начальник отдела парка им В. Г. Белинского Светлана Самохвалова.

Отмыли и один из главных символов Пензы - памятник Первопоселенцу, в народе называемый «мужик с конем». Несколько лет подряд в порядок его приводят сотрудники детской музыкальной школы № 4, которая с декабря стала носить имя Н. А. Котляра.

Антон Тархов, преподаватель по классу фортепиано, особое внимание уделил кисти Первопоселенца.

«Пальцы длинные, все хорошо», - рассказал Антон Тархов.

Самая почетная миссия - вымыть нижнюю часть коня.

«Я люблю свой город, считаю своим долгом содержать в чистоте достопримечательности города Пензы», - отметила преподаватель основы музыкальной грамоты ДМШ им Н. А. Котляра Елена Сырцева.

Раньше Первопоселенца вместе с коллегами приводили в порядок и преподаватели детской школы искусств «Квинта». Теперь они отвечают за чистоту памятника Михаилу Лермонтову.

«Сейчас, если из парка Белинского к нам подойдут со стремянкой, мы и выше будем мыть обязательно, а пока так - где достаем. Я думаю, ему приятно, он романтично смотрит», - подчеркнула руководитель ДШИ «Квинта» Марина Сафронова.

Акция не ограничится одним днем. Субботники в местах историко-культурного наследия будут проходить в течение недели.