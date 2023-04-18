Быть или не быть: решение о шествии «полка» примут главы регионов

18.04.2023 | 14:42

Шествие «Бессмертного полка» в Пензенской области все же может состояться. Это стало ясно после разговора с руководителем регионального штаба «Бессмертный полк России» Олегом Шибаевым.

Во вторник, 18 апреля, организаторы акции на совещании с субъектами РФ в режиме видео-конференц-связи сообщили, что решение о проведении или отмене шествия возложат на глав регионов: если они готовы обеспечить безопасность во время мероприятия, то могут проводить его.

Ранее организаторы «Бессмертного полка России» сообщили, что в 2023 году традиционное шествие не состоится «в целях безопасности». Заявление было сделано 18 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Участникам предложили другие форматы.

«9 Мая - это праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», - высказалась сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Ее цитата приводится на официальной странице акции во «ВКонтакте».