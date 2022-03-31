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Общество

«Бессмертный полк» в Пензе может пройти в смешанном формате

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С хорошими новостями из столицы вышел на связь руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России». Олег Шибаев принял участие в форуме, на котором обсуждают организацию мероприятий 9 Мая.

«Есть вероятность, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет реально по улицам наших населенных пунктов. Параллельно будет проходить онлайн-шествие», - сообщил Олег Шибаев.

В 2019-м в офлайн-режиме более 40 000 пензенцев слились в одну колонну и пронесли портреты своих героев по проспекту Победы.

Но и во время разбушевавшейся коронавирусной инфекции гордость за своих предков - освободителей страны от фашистских захватчиков переполняла жителей. Когда нельзя было идти плечом к плечу, интернет объединил миллионы.

Детали проведения шествия в 2022-м будут уточняться 14 апреля на заседании центрального исполкома общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

У вас же режим повышенной готовности,а вы деда на палке пронести собираетесь.

Гость||

Больше не участвую в этом.

Гость||

Новых тоже понесут?

Гость||

Шоу.

Гость||

Будет обновление портретного парка.Свежая кровь,так сказать.

Гость||

Уехавший из России рэпер Face провел в Варшаве концерт для украинских беженцев, встал на колено и извинился перед ними.

Гость||

А я уважаю Бессмертный полк, памяти не бывает много, особенно, когда потомки идут с портретами своих родственников. Пусть будет!

Гость||

Ветераны ВОВ плачут от всех этих мероприятий

Гость||

Мне фиолетово я поеду сажать бессмертную картошку что бы на год стать бессмертным и не сдохнуть от голода зимой

Гость||

Гость писал(a):

А я уважаю Бессмертный полк, памяти не бывает много, особенно, когда потомки идут с портретами своих родственников
Только они не вот за это сражались с фашистами

Гость||

Нет уже этого , за что сражались с фашистами, все переиначили сто раз, аминь

Гость||

А как бы деды отреагировали на Z и V?

Гость||

Деды сражались за то, чтобы все из потомки жили лучше, чем они. И сражались, в том числе, за тотальное избавление мира от фашизма. А на символы, принятые для маркировки нынешней войны в эпоху Великой Отечественной никто из дедов бы особо не обращал внимания). Партия сказала: Z и V нам, значит надо), армия сказала -"есть").

Имя: Гость
Комментарий:

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