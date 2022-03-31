«Бессмертный полк» в Пензе может пройти в смешанном формате

31.03.2022 | 18:13

С хорошими новостями из столицы вышел на связь руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России». Олег Шибаев принял участие в форуме, на котором обсуждают организацию мероприятий 9 Мая.

«Есть вероятность, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет реально по улицам наших населенных пунктов. Параллельно будет проходить онлайн-шествие», - сообщил Олег Шибаев.

В 2019-м в офлайн-режиме более 40 000 пензенцев слились в одну колонну и пронесли портреты своих героев по проспекту Победы.

Но и во время разбушевавшейся коронавирусной инфекции гордость за своих предков - освободителей страны от фашистских захватчиков переполняла жителей. Когда нельзя было идти плечом к плечу, интернет объединил миллионы.

Детали проведения шествия в 2022-м будут уточняться 14 апреля на заседании центрального исполкома общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России».