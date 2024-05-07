Опубликована афиша мероприятий на 9 Мая в Пензе

07.05.2024 | 10:21

В Пензе в четверг, 9 мая, праздничные мероприятия стартуют в 8:00 с возложения венков к могилам воинов на Мироносицком, Митрофановском, Ахунском кладбищах.

В 9:30 пройдет молебен «Во славу русского оружия» в часовне Михаила Архангела.

Основные мероприятия, по традиции, проведут около Монумента воинской и трудовой славы, сообщили в пресс-службе городской администрации. Начало - в 10:00.

Сперва пензенцы увидят торжественное прохождение маршем курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. В 10:30 зрителей ждет торжественный пролог, а в 10:45 - парад, организованный силами авиации общего назначения Пензенской области. В 10:55 состоится торжественная церемония возложения венков к монументу.

В 11:00 венки возложат в сквере «Журавли» (улица Пионерская) и к стеле «Город трудовой доблести» (парк 40-летия Победы). Далее у стелы запланирована музыкально-литературная программа «Пока мы помним, мы сильны», которая завершится в 20:00.

В 12:00 пензенцев приглашают в сквер «Журавли», где пройдет праздничный концерт учащихся детской музыкальной школы имени В. П. Чеха.

В музее военной техники под открытым небом на Пионерской в 12:00 организуют бесплатную экскурсию.

Жители и гости Пензы смогут отпраздновать День Победы и на площади Ленина. Концертная программа там запланирована с 12:00 до 19:00. С 19:00 до 22:00 пройдет показ старых кинофильмов: «Офицеры» и «Судьба человека».

Еще одно место празднования - площадка у здания МБУ «Молодежный центр «Юность» на улице Карпинского, 22Б. В 12:00 там начнется гала-концерт «С чего начинается Родина?». Перед пензенцами выступят творческие коллективы и исполнители от учреждений дополнительного и профессионального образования, молодежных организаций.

С 13:00 до 15:00 в городе пройдут акции «Голубь мира», «Я рисую мелом», «Дети рисуют Победу». Площадками станут улицы Московская и Пушкина, скверы «Копилка пословиц» и Дениса Давыдова.

В 13:00 дадут старт традиционной легкоатлетической эстафете.

С 14:00 до 18:00 пензенцы и гости города могут посетить фестиваль «Музыка улицам города» в сквере имени Дениса Давыдова и на улице Московской.

Минуту молчания объявят с 18:50 до 19:10. Акция пройдет у Монумента воинской и трудовой славы, памятника «Проводы», в парке имени В. Г. Белинского, Детском парке на Кронштадтской, Комсомольском парке, зоопарке, у стелы «Город трудовой доблести», на железнодорожном вокзале, в торговых центрах, аэропорту.

Ранее стало известно, что прогноз погоды на 9 мая не порадует пензенцев. Синоптики прогнозируют снег, который может сменить дождь. Днем температура воздуха будет около +5 градусов, они будут ощущаться как -2.

В прошлом году на День Победы пензенцы увидели авиашоу, которое организовали саратовские авиаторы и региональное отделение ДОСААФ. Посмотреть на фигуры высшего пилотажа собрались тысячи людей - набережная у «Ростка» была заполнена народом. Зрелище оказалось впечатляющим, самые эффектные трюки показали в заключительной части.

Завершилось торжество салютом: согласно техзаданию, высота разрывов пиротехнических изделий достигала 220 метров. Фейерверк гостям праздника представили после концерта на Юбилейной площади, на котором выступили лучшие творческие коллективы области, а также участник шоу «Голос» Александр Еловских.