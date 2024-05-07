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Общество

Перечислены точки, где 9 Мая нельзя будет купить алкоголь

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9 мая в районе Монумента воинской и трудовой славы в Пензе разместят около 50 торговых точек. Об этом во вторник, 7-го числа, сообщила городская администрация.

Объекты расположатся на улицах Коммунистической, Карпинского, проспекте Победы, в скверах «Журавли» и «Пионерский». Там будут продавать пилотки, значки с праздничной символикой, ленты, флажки, игрушки, воздушные шары.

Также откроются точки общепита со сладкой ватой, кукурузой, выпечкой, соками, горячими безалкогольными напитками; в зонах развлекательных площадок разместят батуты и аттракционы.

В скверах «Бессмертный полк» и «Журавли» будут раздавать питьевую воду, в последнем также организуют работу полевой кухни.

Что касается алкоголя (включая пиво), то в 25 точках его продажа будет запрещена в целях соблюдения общественного порядка.

«Ограничат торговлю в точках, которые расположены в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий 9 мая с 8:00 до 16:00 в районе улиц Карпинского, 8а-50, Коммунистической, 7а-35, Фурманова, Ворошилова, на проспекте Победы, 2-27.

Также рекомендовано ограничить реализацию алкогольной продукции в центральной части города с 14:00 до 23:00 по улицам Кирова, 10а-73, Урицкого, 44а-44Б, Московской, 37-65а, Володарского, 74а, Славы, 10, Пушкина, 2, Либерсона, 35Б», - перечислила пресс-служба мэрии.

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