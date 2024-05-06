В Кузнецке осужденные благоустроили Холм воинской славы

06.05.2024 | 09:34

В Кузнецке сотрудники исправительного центра № 4 вместе с осужденными в преддверии Дня Победы благоустроили Холм воинской славы.

Они очистили сам мемориал, убрали прилегающую территорию, привели в порядок клумбы. По окончании работ директор МКУП «Зеленый город» Наиль Усманов вручил осужденным благодарственные письма.

«Немаловажной и неотъемлемой частью процесса исправления является воспитание чувства патриотизма, национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, к своему народу и истории Родины. Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, патриотизм объединяет в себе социальные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические компоненты», - отметили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

В Кузнецке Холм воинской славы всегда является центром торжеств в День Победы. Здесь размещены бюсты Героев Советского Союза, памятные плиты.

Территорию памятника ежегодно приводят в порядок, но она давно нуждается в полноценном ремонте. В этом году работники «Зеленого города» отреставрировали входные группы, покрасили и побелили постаменты, облагородили мемориальные плиты, провели ревизию освещения, засеяли клумбы первоцветом.