9 мая пензенцы смогут бесплатно посетить драмтеатр

06.05.2024 | 16:22

9 мая, в День Победы, на малой сцене Пензенского драматического театра прозвучат стихи и песни военных лет. Прийти и послушать их может любой желающий - это бесплатно.

Для пензенцев прочитают стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, Николая Доризо и Тимофея Белозерова.

Также артисты исполнят легендарные песни «В землянке», «В лесу прифронтовом», «На солнечной поляночке» и другие.

Начало мероприятия - в 20:00, уточнили в драмтеатре.

Музыкально-поэтическая композиция «Нам никогда не позабыть...» поставлена актерами Никитой Кузиным (ныне дипломированным режиссером) и Николаем Шаповаловым. Кроме них самих, на сцену выйдут Вера Дупенко, Яна Дубровина, Марина Матвевнина, Сергей Пахомов, Лидия Стаханова, Артем Тихомиров, Наталья Тихомирова и Юлия Черемухина.