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Общество

В Пензе возложили цветы к памятнику Участковому Милиционеру

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Под нежным весенним солнцем к единственному в России памятнику Участковому Милиционеру в День ветеранов МВД бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов возложили цветы.

«Мы отмечаем ежегодно. Сюда приходят мои товарищи, все меня знают, всех я знаю, очень теплые отношения», - рассказал полковник милиции в отставке Михаил Зейкан.

Известный скульптор Александр Хачатурян навсегда увековечил память о прославленном пензенском участковом Григории Шелкове в 2007 году, в День милиции. С тех пор монумент притягивает внимание не только сотрудников МВД.

«Традиционно к этому памятнику приходит молодежь, которая возлагает цветы именно в те дни памятные, которые мы отмечаем», - сообщил председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел Николай Сармин.

Для тех, кто защищал общественный порядок на улицах Пензы, этот день особенно важен.

«Хотелось бы поздравить всех ветеранов с нашим заслуженным праздником, пожелать им крепкого здоровья. Его сейчас должно как можно больше быть, чтобы продолжить нашу общественную работу», - подчеркнул Михаил Зейкан.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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