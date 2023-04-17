Сетевое издание|18+|Понедельник|17 апр 2023|20:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе улицы и скверы начали украшать к 9 Мая

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Больше ста звезд уже украшают центральные улицы и магистрали, скверы. Пенза готовится к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Яркие арт-объекты для оформления городских пространств использовали и ранее, но каждую весну они по-новому привлекают к себе внимание жителей.

«Будем устанавливать также большие конструкции, арочные. Это традиционно площадь Ленина, «Росток», Юбилейная площадь, сквер Бессмертного полка. Плюс флаговые композиции тоже украсят и монумент «Ангел мира», и Монумент воинской и трудовой славы, и площадь Ленина», - сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев.

Участники патриотической акции «Пост № 1» стали свидетелями того, как у монумента на проспекте Победы на газонах симметрично расположили арт-объекты. Ребята и рады бы рассказать, как все было, да вот только во время несения почетного караула «витязи», воспитанники военно-патриотического клуба из Чемодановки, хранили молчание, за них держал слово руководитель.

«Все очень (молодцы!) поработали, чистота, порядок везде идеальный. Звезды прямо украшают», - подчеркнул он.

У монумента пройдут основные торжества 9 мая. И митинг, и шествие «Бессмертного полка».

«Это святой праздник. У меня два деда, царствие им небесное, они воевали, прошли войну от начала до конца. Так что для меня и для моей семьи это всегда святой праздник», - отметил пензенец.

«Традиционно у нас будут тематические баннеры по городу размещены и по маршруту движения «Бессмертного полка», и по другим территориям города - около 40-50 баннеров, плюс остановочные павильоны будут оформлены», - рассказал Вадим Муравлев.

К концу апреля украшение города должны завершить, чтобы Пенза ярко отметила 9 Мая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте