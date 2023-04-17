В Пензе улицы и скверы начали украшать к 9 Мая

17.04.2023 | 18:21

Больше ста звезд уже украшают центральные улицы и магистрали, скверы. Пенза готовится к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Яркие арт-объекты для оформления городских пространств использовали и ранее, но каждую весну они по-новому привлекают к себе внимание жителей.

«Будем устанавливать также большие конструкции, арочные. Это традиционно площадь Ленина, «Росток», Юбилейная площадь, сквер Бессмертного полка. Плюс флаговые композиции тоже украсят и монумент «Ангел мира», и Монумент воинской и трудовой славы, и площадь Ленина», - сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев.

Участники патриотической акции «Пост № 1» стали свидетелями того, как у монумента на проспекте Победы на газонах симметрично расположили арт-объекты. Ребята и рады бы рассказать, как все было, да вот только во время несения почетного караула «витязи», воспитанники военно-патриотического клуба из Чемодановки, хранили молчание, за них держал слово руководитель.

«Все очень (молодцы!) поработали, чистота, порядок везде идеальный. Звезды прямо украшают», - подчеркнул он.

У монумента пройдут основные торжества 9 мая. И митинг, и шествие «Бессмертного полка».

«Это святой праздник. У меня два деда, царствие им небесное, они воевали, прошли войну от начала до конца. Так что для меня и для моей семьи это всегда святой праздник», - отметил пензенец.

«Традиционно у нас будут тематические баннеры по городу размещены и по маршруту движения «Бессмертного полка», и по другим территориям города - около 40-50 баннеров, плюс остановочные павильоны будут оформлены», - рассказал Вадим Муравлев.

К концу апреля украшение города должны завершить, чтобы Пенза ярко отметила 9 Мая.