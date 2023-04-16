Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 апр 2023|13:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе забыли о реконструкции сквера имени Белинского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сквер Белинского, расположенный напротив Пензенского областного драматического театра, так и не дождался реконструкции. Жители и гости города по-прежнему рискуют получить там травму.

«Просто невозможно нормально пройти, тротуарная плитка процентов на 70 повреждена, поколота. Все-таки центр города, пешеходная Московская улица, драмтеатр - и такой неухоженный сквер», - отметил пенсионер Михаил Афонин на странице губернатора во «ВКонтакте» 15 апреля.

Ответа от официальных лиц мужчина пока не получил.

Между тем в 2022 году городское управление капитального строительства проводило аукцион на создание проекта реконструкции этого сквера.

Разработчик должен был предусмотреть размещение событийной площадки, зон для пешеходов, тихого отдыха, а также площадки под нестационарные объекты сезонной торговли. На месте клумбы планировали установить сухой фонтан. Также предполагалось благоустроить прилегающие к скверу территории, где в дальнейшем могут появиться кафе и магазины. Старые и потерявшие эстетичный вид деревья следовало вырубить, посадив взамен другие. Кроме того, необходимо было по-новому организовать освещение сквера.

27 мая 2022-го управление заключило контракт на сумму 1 млн 372 тыс. 698 рублей с пензенским ООО «Гражданпроект», однако, судя по данным портала госзакупок, он был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком с начислением неустоек.

Когда ждать обновления зеленой зоны в центре Пензы, неизвестно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте