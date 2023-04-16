В Пензе забыли о реконструкции сквера имени Белинского

16.04.2023 | 13:00

Сквер Белинского, расположенный напротив Пензенского областного драматического театра, так и не дождался реконструкции. Жители и гости города по-прежнему рискуют получить там травму.

«Просто невозможно нормально пройти, тротуарная плитка процентов на 70 повреждена, поколота. Все-таки центр города, пешеходная Московская улица, драмтеатр - и такой неухоженный сквер», - отметил пенсионер Михаил Афонин на странице губернатора во «ВКонтакте» 15 апреля.

Ответа от официальных лиц мужчина пока не получил.

Между тем в 2022 году городское управление капитального строительства проводило аукцион на создание проекта реконструкции этого сквера.

Разработчик должен был предусмотреть размещение событийной площадки, зон для пешеходов, тихого отдыха, а также площадки под нестационарные объекты сезонной торговли. На месте клумбы планировали установить сухой фонтан. Также предполагалось благоустроить прилегающие к скверу территории, где в дальнейшем могут появиться кафе и магазины. Старые и потерявшие эстетичный вид деревья следовало вырубить, посадив взамен другие. Кроме того, необходимо было по-новому организовать освещение сквера.

27 мая 2022-го управление заключило контракт на сумму 1 млн 372 тыс. 698 рублей с пензенским ООО «Гражданпроект», однако, судя по данным портала госзакупок, он был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком с начислением неустоек.

Когда ждать обновления зеленой зоны в центре Пензы, неизвестно.