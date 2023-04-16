«Ул. Героев Донбасса»: в Пензе 13 остановок получили названия

16.04.2023 | 12:13

В Пензе 13 остановок, где водители общественного транспорта высаживали пассажиров по требованию, получили официальные названия. Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 12 апреля.

Речь идет о следующих остановках:

- на улице Кордон Сурка (в центр) - теперь она будет именоваться «Блокпост 718-й км»,

- по дороге на Лесхоз (из центра) - «Прилесная»,

- на улице Тепличной (в центр) - «Ул. 40 лет Октября»,

- на улице Измайлова (в центр и из центра) - «Ул. Измайлова»,

- на улице Аустрина (в центр и из центра) - «Мебельная фабрика».

Еще шесть объектов расположены на улице Новоселов. Это парные павильоны, установленные на трех участках по обеим сторонам дороги, - «Ул. Книгина», «Ул. Мясникова», «Ул. Героев Донбасса».

На каждой из остановок должны появиться таблички с новыми названиями.