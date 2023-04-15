В Пензе в студенческом общежитии устроили проверку на наркотики

15.04.2023 | 16:51

Люди в погонах, общественники, служебные собаки в студенческом общежитии. Полицейские устроили большую проверку, совмещенную с профилактической акцией. Главная задача мероприятия под названием «Твой выбор» - предупредить противоправные действия, рассказать о возможных последствиях хранения, распространения и употребления запрещенных веществ.

Студентам напомнили, как важно соблюдать здоровый образ жизни и не встать на опасную тропу, поскольку одна ошибка может повлечь за собой очень серьезные последствия.

«В основном ребята, с которыми мы общались, делают выбор, конечно же, в пользу здоровья. Кто-то занимается спортом, кто-то увлекается еще чем-то интересным, почти у всех есть свое хобби», - рассказала председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.