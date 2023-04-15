Пикник у лесного костра может обойтись в десятки тысяч рублей

15.04.2023 | 13:23

В Пензенской области до 17 апреля прогнозируются погодные условия, максимально способствующие возникновению и распространению лесных пожаров от палов травы и незатушенных костров.

Таков прогноз федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Специалисты утверждают, что на полях, вдоль дорог, в дачных сообществах, степях, пожарная опасность будет еще выше, чем в лесах. Сейчас количество ландшафтных пожаров, связанных с палами сухой травы и очисткой от мусора огнем полей, придомовых и дачных территорий, значительно превышает количество лесных пожаров.

В преддверии выходных дней, когда многие пензенцы отправятся на природу, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области перешло на усиленный режим патрулирования, особенно в местах с высокой рекреационной нагрузкой.

В минлесхозе напомнили, что в регионе с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

«К открытому огню относятся в том числе костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 40 000 до 50 000 рублей», - предупредили в пресс-службе министерства.