В Пензе загорелся дом на улице Галетной

В воскресенье, 12 мая, на улице Галетной в Пензе произошел пожар. Огонь охватил частный дом и мог распространиться на соседнее строение.
О ЧП в соцсетях сообщили горожане. В пресс-службе ГУ МЧС России по области добавили, что вызов спасателям поступил в 19:43. На место выехали 30 человек на 6 спецмашинах.
Пламя уничтожило кровлю и помещения внутри дома на площади 200 кв. метров. Благодаря оперативным действиям спасателей соседнее строение не пострадало.
«Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС.
7 марта на улице Галетной в Пензе сгорел двухэтажный расселенный дом. Огонь бушевал на площади в 300 кв. метров.
Пожар привлек внимание горожан. Они предположили, что дом, расположенный рядом с вторым корпусом школы № 60, поджег мужчина без определенного места жительства, обитавший на втором этаже.
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