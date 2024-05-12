В Пензе загорелся дом на улице Галетной

12.05.2024 | 21:05

В воскресенье, 12 мая, на улице Галетной в Пензе произошел пожар. Огонь охватил частный дом и мог распространиться на соседнее строение.

О ЧП в соцсетях сообщили горожане. В пресс-службе ГУ МЧС России по области добавили, что вызов спасателям поступил в 19:43. На место выехали 30 человек на 6 спецмашинах.

Пламя уничтожило кровлю и помещения внутри дома на площади 200 кв. метров. Благодаря оперативным действиям спасателей соседнее строение не пострадало.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС.

7 марта на улице Галетной в Пензе сгорел двухэтажный расселенный дом. Огонь бушевал на площади в 300 кв. метров.

Пожар привлек внимание горожан. Они предположили, что дом, расположенный рядом с вторым корпусом школы № 60, поджег мужчина без определенного места жительства, обитавший на втором этаже.