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Общество

Обозначены сроки сдачи новостроек для переселенцев в Заре

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Один уже готов, второй на подходе, а всего будет восемь. В микрорайоне Заря завершается строительство очередного дома для участников городской программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Восьмиэтажка на улице Сергеева, 2, на стадии окончания - осталось две недели.

«Работы выполнены более 90%, сейчас ведутся внутренние работы, осталась часть фасада и благоустройство», - сообщил генеральный директор компании-подрядчика Иван Николаев.

Дом площадью 3 700 квадратных метров в эксплуатацию введут в конце апреля. А первых новоселов, которые начнут обживать 72 новые квартиры, он примет 12 мая.

Рядом ведется строительство еще двух многоэтажек.

«В них по 4 500 квадратных метров. Строительные номера - 3 и 4. По количеству квартир третий дом - 116, а четвертый - 127. Разница небольшая есть за счет того, что там разные площади квартир», - объяснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Один из домов (третий) планируется заселить в октябре текущего года, другой (четвертый) - в ноябре. А в конце 2024 года будут сданы в эксплуатацию оставшиеся четыре многоэтажки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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