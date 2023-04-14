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Общество

Зареченка добилась от соседей компенсации за потоп в квартире

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Жительница Заречного стала жертвой коммунальной аварии: ее квартиру затопило.

Инцидент произошел 28 июля 2022 года. В квартире на улице Мира лопнула муфта на трубе с холодной водой. Поток залил соседское жилище.

Хозяйке пришлось сменить дверной блок в санузле, разобрать и переустановить плинтусы, поклеить новые обои и постелить свежий ламинат. Согласно экспертизе, ремонт обошелся зареченке в 69 516 руб.

Чтобы возместить убытки, женщина подала в суд на владельцев квартиры, в которой прорвало трубу. Она просила взыскать стоимость ремонта, расходы на экспертизу (6 000) и госпошлину (2285,48 руб.).

Однако судебного разбирательства не потребовалось: еще до начала заседания стороны нашли компромиссное решение. Ответчики признали вину и согласились возместить ущерб, сторговавшись на сумме 50 000 рублей. Выплачивать деньги они будут частями.

С итоге Зареченский городской суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу, сообщили в пресс-службе.

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Источник — фото pixabay.com
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