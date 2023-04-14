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Общество

В Соцфонде России рассказали, где получить свидетельство пенсионера

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился с вопросом житель областного центра. Он недоволен тем, что не может получить в МФЦ нужный ему документ.

«Свидетельство пенсионера существует с 1 января 2021 года. Изначально говорили, что его можно будет получить в том числе в МФЦ», - недоумевает горожанин.

В отделении Социального фонда России по Пензенской области объяснили: факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться свидетельством пенсионера. Оно выглядит как обычная пластиковая карта размером 8 на 5 сантиметров. В нем имеются фотография, а также записаны фамилия, имя, отчество пенсионера, страховой номер его индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она назначена.

Граждане могут получить свидетельство о своем статусе независимо от даты выхода на пенсию. При этом все ранее выданные пенсионные удостоверения или справки являются действительными, обменивать их на новый документ не нужно.

«За свидетельством можно обратиться лично или по доверенности в любую клиентскую службу Социального фонда. Выдача документа не производится в многофункциональных центрах предоставления госуслуг, так как его изготовление требует наличия специализированного оборудования. Кроме того, данная услуга не предусмотрена перечнем государственных услуг, оказываемых в МФЦ, который утвержден Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 797», - пояснили в пресс-службе ОСФР по Пензенской области.

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