Ликбез

В каких случаях можно отменить договор дарения?

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли отменить дарственную, если передумал, а человек уже начал пользоваться полученной вещью?

Ответ специалиста

Дарственную можно отменить в нескольких случаях. Например, если с подаренной вещью обращаются ненадлежащим образом.

Речь идет именно о вещи, так как по этому основанию отменить дарение земли или квартиры не получится.

В суде дарителю придется доказать, что, во-первых, вещь имеет для него большую неимущественную ценность (к примеру, это произведение искусства), во-вторых, существует угроза его безвозвратной утраты, пояснили специалисты в телеграм-канале портала госуслуг.

Договор можно отменить также в случае, если одаряемый причинил вред дарителю: покушался на его жизнь или членов семьи, нанес травмы или убил (право отмены переходит к наследникам).

Также бывают случаи, когда одаряемый умирает раньше дарителя. Однако это условие отмены следует закрепить в договоре.

«Например, отец подарил сыну квартиру, но спустя время сын погиб. Квартира не перейдет наследникам сына и вернется отцу. Если в договоре это условие не закреплено, отменить не получится. При оформлении нужно сделать на этом акцент. Обычно нотариус уточняет пожелания дарителя», - отметили специалисты.

Отменить договор возможно и в случае банкротства дарителя, если он является индивидуальным предпринимателем или юрлицом и с момента получения имущества прошло менее 6 месяцев. Тогда в суд может обратиться любое лицо, заинтересованное в возвращении своих средств.

«Еще от такого договора можно отказаться при двух условиях: даритель тяжело заболел, потерял доход или остался без поддержки родственников; исполнение договора в изменившихся условиях сильно ухудшит его качество жизни», - добавили специалисты.

Если имущество еще не передано, сделка не завершена, договор отменяется без обращения в суд. В этом случае в договоре должно быть закреплено обещание дарения, зависящего от какого-либо события: окончания вуза, свадьбы, юбилея.

Если договор отменен, одаряемый должен вернуть подарок и не имеет права требовать возмещения ущерба.

