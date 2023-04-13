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Общество

В выборе символа 360-летия Пензы поучаствовали только 933 горожанина

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Закончилось голосование, с помощью которого пензенцы выбирали символ 360-летнего юбилея города. Оно проходило в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Изначально вариантов было 21. Затем специальная комиссия, куда вошли представители муниципалитета и общественности (их имена не назывались), выбрала 2 эмблемы для голосования.

«Одна из них станет основой для разработки брендбука празднования 360-летия города», - пообещали в мэрии.

Голосование продлилось до 12:00 четверга, 13 апреля. Участие в нем приняли меньше тысячи человек - 933. Большинство - 720 - выбрали вариант № 2.

Комментарии под постом с голосованием были закрыты. Однако пензенцы обсудили логотипы в Telegram. Люди указали, что ни один из предложенных вариантов не читается с первого раза - нужно всматриваться, во втором число 360 похоже на буквы ЗАО, ЗЛО или ЗОО, а первый напоминает рыбку и, соответственно, рекламу рыбного магазина.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню города и Дню России, будут проводиться с 9 по 12 июня. Торжества пройдут под девизом «Пенза - город трудовой доблести». Запланированы концерты, фестивали, конкурсы, квесты и многое другое.

Уже известно, что 10 июня на Юбилейной площади для пензенцев выступит группа «Любэ». Артисты будут радовать публику не менее часа.

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Источник — фото vk.com/penza_adm
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