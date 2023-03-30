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Общество

В Пензе выбирают символ 360-летнего юбилея города

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Определены варианты логотипа предстоящего Дня города - из них выберут тот, что станет символом 360-летнего юбилея Пензы.

«Предложить свою идею эмблемы могли не только профессиональные художники, дизайнеры, студенты профильных вузов, творческих объединений, но и все желающие пензенцы. Для этого необходимо было направить графическое изображение на электронную почту управления культуры. В настоящий момент сбор предложений завершен», - пояснили в администрации Пензы.

Какой из вариантов станет символом юбилея, решит специальная комиссия. Она будет состоять из представителей городской власти и общественности. А пока администрация предлагает пензенцам рассказать, какой логотип им понравился. Сделать это можно в комментариях в соцсети «ВКонтакте».

В этом году мероприятия, приуроченные к Дню города и Дню России, будут проводиться с 9 по 12 июня. Торжества пройдут под девизом «Пенза - город трудовой доблести». Запланированы концерты, фестивали, конкурсы, квесты и многое другое.

Уже известно, что 10 июня на Юбилейной площади для пензенцев выступит группа «Любэ». Артисты будут радовать публику не менее часа.

Юбилей города не вызывает у пензенцев энтузиазма. Под постом, анонсирующим событие, в группе PenzaInform.ru соцсети «ВКонтакте» горожане написали, что все еще ожидают появления 350 скверов, обещанных на предыдущий юбилей.

Один небезразличный комментатор отметил, что идет СВО, гибнут люди, поэтому не до праздника.

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