В Пензе выборы в гордуму будут проходить 3 дня

26.06.2024 | 15:52

В сентябре жителей Пензенской области ждут выборы депутатов в органы местного самоуправления.

В них будут участвовать 3 городских округа: Пенза, Кузнецк и Заречный. Также пройдут выборы депутатов собрания представителей Пензенского района - самого крупного в области. В Камешкирском, Лопатинском и Спасском районах состоятся дополнительные выборы депутатов собрания представителей.

Всего же в голосовании будут участвовать жители 23 городских и 262 сельских поселений.

Период голосования для жителей муниципалитетов будет разным.

«Избирательная комиссия Пензенской области приняла постановление о том, что выборы в Пензенскую городскую думу будут проходить в течение 3 дней - 6, 7, 8 сентября.

На остальных территориях, кроме Заречного, голосование будет проходить 2 дня - 7 и 8 сентября.

В Заречном выборы пройдут в течение 1 дня - 8 сентября, но жителям ЗАТО в соответствии с законодательством представится возможность проголосовать досрочно», - рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование становится традиционным для российской избирательной системы. «Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», - отметила она.

По словам Памфиловой, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удобство трехдневного голосования признали 74% россиян.