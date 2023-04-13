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Общество

В Пензе за год ни одну бродячую собаку не подвергли эвтаназии

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В четверг, 13 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы вновь обсуждалась тема безнадзорных животных. В 2022 году на решение проблемы было направлено 1 млн 325 тыс. рублей.

Станислав Зотцев, начальник отдела контроля и санитарной очистки города управления ЖКХ, напомнил, что порядок обращения с животными без владельцев подразумевает отлов под видеозапись (она хранится 3 года), содержание собак в приюте. Кроме того, предполагается размещение сведений о животных в интернете и маркирование их с помощью установки на ухе специальной клипсы или имплантации электронного чипа.

В прошлом году на улицах Пензы отловили 379 бездомных собак. 86 из них кастрировали, 184 стерилизовали, две умерли естественной смертью. Эвтаназии не подверглась ни одна.

«Плюс еще мы ищем новых владельцев. Это происходит не одномоментно. Люди приезжают и, если животное нравится, забирают», - пояснил Зотцев.

Примечательно, что в 2018 году было отловлено 742 бездомных животных, в 2019-м - 844. Затем наблюдается резкий спад: в 2020-м - 155, в 2021-м - 222.

«Резкое снижение связано с тем, что в 2020 году был принят закон, согласно которому применяется схема «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск». До этого была возможность проводить эвтаназию. Сейчас умерщвлению подлежат только смертельно больные или тяжело страдающие животные», - добавил докладчик.

Спикер доложил, что сейчас в приюте содержатся три собаки, которые проявляют немотивированную агрессию. Но их нельзя подвергнуть эвтаназии: это запрещено законом.

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