Как обучить собаку выполнению команд?

25.04.2025 | 15:45

Вопрос от интернет-пользователя

Завели щенка, хотим научить его выполнять элементарные команды («Сидеть!» и «Лежать!»). Но он не слушается, отвлекается. Что делать?

Ответ специалиста

Чтобы чему-то научить собаку, нужно быть терпеливым и последовательным. Каждый питомец запоминает команды в своем темпе. Не ругайте животное за неудачи.

Для тренировок стоит выбрать подходящее место, где тихо и спокойно, чтобы собака не отвлекалась.

«Сидеть!»

Поднимите лакомство над головой собаки и произнесите «Сидеть!». Когда она посмотрит вверх, то автоматически сядет. Сразу после этого угостите ее и похвалите - это поможет создать положительные ассоциации).

«Лежать!»

Двигайте лакомство вниз, к полу, между передними лапами собаки. Она будет тянуть голову следом и в какой-то момент может лечь. Если питомец не делает этого, аккуратно помогите ему, слегка надавив на спину рукой, но не сильно.

Как только собака ляжет, скажите «Лежать!» спокойным и уверенным тоном, а затем дайте лакомство.

Повторяйте команды несколько раз в день, по 5-10 минут. Регулярные тренировки помогут закрепить навыки. В конце каждого урока поощряйте животное.