В Кузнецке на детей бросаются чипированные собаки

28.04.2025 | 20:13

Ловцы собак в Кузнецке сталкиваются с двумя проблемами. Руководитель управления ЖКХ Сергей Калинкин доложил о них главе города Сергею Златогорскому на планерке в понедельник, 28 апреля.

Во-первых, в Кузнецке участились случаи, когда собаки, которые бросаются на детей, в основном оказываются чипированными. Сделать с ними коммунальщики ничего не могут.

«Надо читать алгоритм внимательно. Если она [чипированная собака] невменяема, ну тогда, значит, надо ее уводить в другое пространство. Закон позволяет», - заявил Сергей Златогорский.

Вторая проблема - зоозащитницы. О том, что они препятствуют работе ловцов, Сергей Калинкин уже говорил на планерке в марте: женщины подкарауливают коммунальщиков с 4 часов утра, а также ходят к ним «каждое утро как в церковь».

«Может, полицию подключить? Как-то это неправильно. Все опять к нам возвращается. Что я приду, а что человек в погонах придет, с большим пистолетом. Может быть, и испугаются», - предположил Сергей Калинкин.

Сергей Златогорский рекомендовал точечно писать соответствующие обращения. «Вы не стесняйтесь, есть фактура - пишите. Будет заводиться в КУСП (книгу учета сообщений о преступлениях. - Прим. ред.), и пусть отрабатывают, ищут законные решения», - пояснил глава Кузнецка.