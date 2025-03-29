Идет проверка информации о ребенке, покусанном собакой в Богословке

29.03.2025 | 17:23

Прокуратура Пензенского района проверяет информацию о нападении собаки на ребенка. По предварительным данным, инцидент 24 марта в селе Богословка 12-летнего подростка укусил безнадзорный пес.

Как выяснилось, орган местного самоуправления своевременно не заключил контракт на отлов и содержание бездомных животных.

В марте прокурор внес главе администрации Пензенского района представление. Надзорный орган следит за ходом устранения нарушений.

«Также будет решен вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Кроме того, проверку по статье 293 УК РФ («Халатность») организовали следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - проинформировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее суд взыскал с администрации города Заречного 30 тыс. рублей в пользу 10-летней девочки, пострадавшей от укуса бродячей собаки.

Также в Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам халатности после того, как 15 марта в районе школы № 20 на улице Экспериментальной четвероклассника покусали бездомные псы. По словам местных жителей, ранее собак отловили, а затем выпустили обратно на территорию школы.