Православные посетили Спасский собор в Великий четверг

13.04.2023 | 19:35

С грустью и тоской пришли многие пензенцы в Спасский кафедральный собор. Великий четверг на Страстной неделе - день особый. Он связан с Тайной вечерей, на которой Иисус в последний раз встретился со всеми своими учениками. Именно тогда он произнес: «Любите друг друга, как я возлюбил вас».

«И от нас тоже, братья и сестры, требуется это самопожертвование. В этом самопожертвовании видится только любовь», - отметил проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Вадим Ершов.

Богослужение в Великий или, как его называют в народе, Чистый четверг, включает в себя ритуал омовения владыкой ног священнослужителям. Это символизирует смирение. По примеру Иисуса, когда он во время Тайной вечери омыл ноги 12 апостолам.

Божественная литургия в Святой четверг отличается особой продолжительностью. В этот день также вспоминается первая святая евхаристия, или причащение, которое провел Христос.

«Он говорит своим ученикам: «Приимите, ядите: сие есть тело мое, и пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового завета», - напомнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Впереди верующих ждет самый тяжелый и скорбный день Великого поста - Страстная пятница, когда был распят Иисус.