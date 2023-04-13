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Общество

Пензенцы могут попасться на новую уловку мошенников

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Мошенники, вымогающие у добропорядочных граждан деньги, совсем недавно, в марте, стали использовать новый инструмент - поддельные цифровые документы, которые почти нереально отличить от настоящих.

Об этом Общественной службе новостей рассказал юрист Александр Хаминский, консультирующий МВД по вопросам противодействия мошенничеству.

По его словам, это могут быть удостоверения сотрудников полиции, прокуратуры, Центрального банка или работников коммерческих банков и служб социальной защиты. В ход также идут письма, предписания и иные документы, в которых содержится указание жертве совершить требуемые преступниками действия.

Александр Хаминский поясняет: с точки зрения психологии люди склонны верить документам с синими печатями, поэтому новая тактика мошенников значительно эффективнее предыдущих.

Аферисты присылают в мессенджере предписание перевести деньги с личного счета, который якобы стал небезопасным, на резервный. Следом приходит скан-копия служебного удостоверения несуществующего сотрудника органов вместе с приписками об уголовной ответственности за разглашение служебной тайны. Документы с государственной печатью автоматически вызывают у жертвы доверие.

«Рецепт может быть только один: никогда и ни при каких обстоятельствах не верьте тому, что говорят по телефону незнакомые вам люди. Ни один государственный орган или банк в официальной переписке не использует мессенджеры. Нужно запомнить раз и навсегда: любое предложение о переводе денежных средств, сделанное по телефону, - это мошенничество», - напоминает эксперт.

В заключение Хаминский посоветовал: если кажется, что позвонил настоящий представитель организации, следует узнать у него имя, фамилию, организацию, которую он представляет и должность, а затем позвонить на официальный номер ведомства и попросить соединить с этим сотрудником. Если он был мошенником, это сразу же станет ясно.

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Источник — фото pixabay.com
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