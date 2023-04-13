Депутат гордумы предложил пензенцам доносить на поджигателей

13.04.2023 | 14:43

С 8 апреля в Пензенской области введен особый противопожарный режим, при котором жители частного сектора и дачники не имеют права сжигать мусор и сухую траву даже в бочках.

«С текущего года штрафы значительно увеличились. Если нарушать, то Госпожнадзор может оштрафовать юрлицо [на сумму] до 800 000 рублей. На граждан штрафы составляют от 20 тысяч», - сообщил в четверг, 13 апреля, на заседании в гордуме начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

Но введение особого режима людей не останавливает, отметил депутат Юрий Зиновьев.

«Все жгут! Я как-то увидел в частном секторе столб дыма, побежал - а там бабушка собрала все что можно и жжет на муниципальной земле. А рядом бурьян стоит в человеческий рост. Я говорю: «Бабуль, как же так, сейчас полыхнет!» Нужно, чтобы наши жители думали не только о себе, но и о соседях», - поделился наблюдениями народный избранник.

По его мнению, сотрудники управления ГОЧС должны предлагать активным гражданам снимать нарушителей на видео, а затем на основании этих данных применять штрафы.

«Если человеку будет грозить штраф в 20 тысяч, он хорошо подумает, прежде чем разводить огонь», - выразил уверенность Юрий Зиновьев.

В 2022 году сотрудники Госпожнадзора составили 81 протокол о нарушении и наложили штрафов более чем на 4 млн рублей. И это притом, что суммы взысканий были меньше.

«Штрафы наложены на 24 юрлица на 3 млн 360 тыс., на 47 должностных лиц - на 624 тыс., на 1 индивидуального предпринимателя на 40 тыс. и на 9 граждан на общую сумму 100 тыс. рублей», - доложил Алексей Михайлов.