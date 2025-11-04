Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке

Пожар в проезде Щербакова в Пензе унес жизни двух женщин 73 и 44 лет, об этом сообщили в следственном комитете.
Трагедия случилась днем в понедельник, 3 ноября. Огонь охватил частный дом и уничтожил его на площади 80 кв. м.
При проливке и разборке конструкций внутри были обнаружены погибшие. На их телах не нашли повреждений, кроме следов термического воздействия.
«Следователем назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины смерти и пожара», - сообщили в СУ СКР.
По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, по их результатам следователем будет принято процессуальное решение.
Новости по теме
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
- Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли
- В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера
- В микрорайоне Залиния в Кузнецке случился пожар
- В Башмаковском районе при пожаре погибла женщина
- В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП с пешеходом на М-5
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП у села Атмис
- В Городище вспыхнул чердак частного дома
Последние новости
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
- Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли
- В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера
- В Бессоновском районе разыскивают 87-летнюю пенсионерку
- В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка
- В ДТП на мосту в районе ул. 40 лет Октября пострадал 1 человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!