Происшествия

Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке

Пожар в проезде Щербакова в Пензе унес жизни двух женщин 73 и 44 лет, об этом сообщили в следственном комитете.

Трагедия случилась днем в понедельник, 3 ноября. Огонь охватил частный дом и уничтожил его на площади 80 кв. м.

При проливке и разборке конструкций внутри были обнаружены погибшие. На их телах не нашли повреждений, кроме следов термического воздействия.

«Следователем назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины смерти и пожара», - сообщили в СУ СКР.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, по их результатам следователем будет принято процессуальное решение.

Источник — фото СКР
