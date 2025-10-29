В Городище вспыхнул чердак частного дома

29.10.2025 | 15:06

Днем в среду, 29 октября, в Городище случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 12:14.

На улице Фабричной загорелся 1-этажный жилой деревянный дом. Огонь прошелся по чердаку и повредил потолок на площади 1 квадратный метр.

На тушение пламени выезжали 6 человек личного состава, использовалось 3 спецмашины.

Никто из людей не пострадал.

По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства пожара, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.