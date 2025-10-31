В микрорайоне Залиния в Кузнецке случился пожар

В пятницу, 31 октября, в Кузнецке случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:17.
На улице Молодой Гвардии (микрорайон Залиния) загорелась баня. Огонь прошелся по площади 12 квадратных метров.
На тушение пламени выезжали 9 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.
В результате никто из людей не пострадал.
По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, специалисты устанавливают причину пожара, сообщили в МЧС.
