В микрорайоне Залиния в Кузнецке случился пожар

31.10.2025 | 14:37

В пятницу, 31 октября, в Кузнецке случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:17.

На улице Молодой Гвардии (микрорайон Залиния) загорелась баня. Огонь прошелся по площади 12 квадратных метров.

На тушение пламени выезжали 9 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.

В результате никто из людей не пострадал.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, специалисты устанавливают причину пожара, сообщили в МЧС.