Происшествия

В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины

Печать
Telegram

В воскресенье, 2 ноября, в рабочем поселке Лунино случился смертельный пожар. Пламя охватило часть двухквартирного дома на улице Производственной.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:30. На тушение было направлено 9 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Сгорела кровля полностью и выгорела квартира», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погиб 56-летний мужчина.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Ранее в Башмаковском районе при пожаре погибла 68-летняя женщина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети