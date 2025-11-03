В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины

В воскресенье, 2 ноября, в рабочем поселке Лунино случился смертельный пожар. Пламя охватило часть двухквартирного дома на улице Производственной.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:30. На тушение было направлено 9 человек личного состава и 4 единицы техники.
«Сгорела кровля полностью и выгорела квартира», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Погиб 56-летний мужчина.
По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.
Ранее в Башмаковском районе при пожаре погибла 68-летняя женщина.
