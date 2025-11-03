В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины

03.11.2025 | 10:03

В воскресенье, 2 ноября, в рабочем поселке Лунино случился смертельный пожар. Пламя охватило часть двухквартирного дома на улице Производственной.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:30. На тушение было направлено 9 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Сгорела кровля полностью и выгорела квартира», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погиб 56-летний мужчина.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Ранее в Башмаковском районе при пожаре погибла 68-летняя женщина.