Происшествия

При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека

Печать
Telegram

В понедельник, 3 ноября, на улице Щербакова в Цыганском Поселке случился смертельный пожар в частном доме. Погибли два человека.

Сигнал о возгорании поступил в 12:21, на тушение привлекалось 29 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека

Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние здания. Этого удалось избежать.

При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека

Однако без жертв не обошлось. Дом сгорел на площади 80 кв. м. При проливке и разборке конструкций внутри были обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в МЧС.

Источник фото - МЧС.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети