При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека

03.11.2025 | 14:41

В понедельник, 3 ноября, на улице Щербакова в Цыганском Поселке случился смертельный пожар в частном доме. Погибли два человека.

Сигнал о возгорании поступил в 12:21, на тушение привлекалось 29 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние здания. Этого удалось избежать.

Однако без жертв не обошлось. Дом сгорел на площади 80 кв. м. При проливке и разборке конструкций внутри были обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в МЧС.

Источник фото - МЧС.