При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека

В понедельник, 3 ноября, на улице Щербакова в Цыганском Поселке случился смертельный пожар в частном доме. Погибли два человека.
Сигнал о возгорании поступил в 12:21, на тушение привлекалось 29 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние здания. Этого удалось избежать.
Однако без жертв не обошлось. Дом сгорел на площади 80 кв. м. При проливке и разборке конструкций внутри были обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются.
«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в МЧС.
Источник фото - МЧС.
