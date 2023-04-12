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Общество

Заявка на реконструкцию стадиона «Пенза» ждет рассмотрения в Москве

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Нескоро Пенза получит «Пензу». Стадион, названный в честь города, до сих пор не в состоянии принимать спортсменов и болельщиков. Судьбой когда-то популярного и часто посещаемого сооружения поинтересовались депутаты.

«Реконструкция, я так понимаю, сорвалась. Что там вообще планируется у нас?» - спросил депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов.

Председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков не отрицает - дело встало, хотя была проведена большая подготовительная работа. В апреле 2021-го даже презентовали архитектурно-технологическую концепцию комплекса «Пенза». Проект включал в себя основное и мини-футбольное поля, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом, небольшую гостиницу на 40 мест и кафе.

«Проектно-сметная документация была подана в Москву для включения в программы. Если возможность включения в какую-нибудь всероссийскую программу будет для реконструкции... Потому что реконструкция требует достаточно больших средств. Там около 600 миллионов, насколько я помню», - сообщил Владислав Чесноков.

Такую нагрузку городскому бюджету в одиночку не потянуть, поэтому и рассчитывают на включение в федеральный проект. Изначально планировали, что стадион станет тренировочной базой регбийного клуба «Пенза».

«В 1963 году здесь и первая игра по регби произошла. Стадион относился к велозаводу», - рассказал директор СК «Пенза» Михаил Голосов.

«Если появится окно во включении в программу, вы будете включены. Документы полностью с заявкой от нас поданы», - отметил Владислав Чесноков.

Остается ждать, когда ее рассмотрят и дадут старт реконструкции стадиона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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