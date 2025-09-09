В Пензе пройдут состязания по суперкроссу на кубок главы города

09.09.2025 | 13:04

В субботу, 13 сентября, на мотодроме «Сура» в рамках четвертого этапа MMT RGP первенства и чемпионата России по мотокроссу пройдут соревнования по суперкроссу (6+) на кубок главы Пензы.

В заездах примут участие спортсмены на мотоциклах класса 250 куб. см, юниоры и взрослые - в классах 125 куб. см и 85 куб. см, а также ребята - в классе 65 куб. см.

«И впервые как ответ на растущий интерес к мотоспорту среди горожан организуем открытые соревнования среди участников старше 18 лет в классе «Любители», - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

На соревнования соберутся спортсмены не только из Пензенской области, но и из Московской, Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Белгородской, Ульяновской областей, а также Татарстана, Мордовии и Удмуртии.

Начало заездов в 10:00, торжественное открытие состязаний в 12:00. Вход на мотодром свободный.

«Трек уже подготовлен, главе Железнодорожного района поручил организовать покос травы и санитарную очистку территории у мотодрома», - добавил Денисов.