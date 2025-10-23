Губернатор рассказал о модернизации стадиона в Сосновоборске

23.10.2025 | 20:27

В Сосновоборске торжественно открыли после капитального ремонта стадион «Труд» при детско-юношеской спортивной школе.

«Думаю, что почти шесть сотен ребят, занимающихся в ДЮСШ Сосновоборского района, а также их наставники по достоинству оценят занятия в современных комфортных условиях», - прокомментировал губернатор Олег Мельниченко, перед которым отчитались министр физкультуры и спорта Евгения Бочкарева и министр образования Алексей Фомин.

Глава региона вспомнил, что когда впервые увидел спортшколу в 2023 году, то ему стало понятно: заниматься в ней нормально невозможно, спортивной инфраструктуре в Сосновоборском районе необходима перезагрузка.

«Начали с райцентра, средства на модернизацию выделили из областного бюджета. Сначала капитально отремонтировали построенное полвека назад здание ДЮСШ и обустроили площадку для сдачи норм ГТО. А сегодня юных спортсменов, ветеранов спорта и болельщиков принял обновленный стадион с натуральным покрытием», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В этом году также открыли новую площадку ГТО в селе Индерка.

«Продолжим в регионе обновлять и создавать спортивные объекты», - поделился планами губернатор.