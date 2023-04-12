Врач рассказала о первых симптомах болезни Паркинсона

12.04.2023 | 08:00

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее заболевание, которое вызвано отмиранием клеток мозга. О нем рассказала «Парламентской газете» заведующая неврологическим отделением № 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог-паркинсонолог Елена Малыхина.

По словам доктора, болезнь Паркинсона - заболевание, при котором в головном мозге происходят изменения, характеризующиеся постепенной и неуклонно прогрессирующей гибелью нейронов. Главное ее проявление - замедленность. Может пройти от 8 до 10 лет, прежде чем у пациента начнутся первые клинические проявления, при этом нейродегенеративный процесс в головном мозге уже давно запущен. К сожалению, нередко пациент обращается за медицинской помощью тогда, когда болеет уже несколько лет.

Елена Малыхина подчеркнула: необходимо различать понятие «паркинсонизм» и болезнь Паркинсона. Паркинсонизм - это синдромокомплекс, наблюдаемый не только при болезни Паркинсона, но и при других, более редких нейродегенеративных заболеваниях.

Эксперт подчеркнула опасность самолечения. В качестве примера она привела 70-летнюю пациентку, которая, желая сохранить хорошую память,на протяжении 15 лет самостоятельно принимала препарат, улучшающий мозговое кровообращение. Препарат нарушал выработку нейромедиатора дофамина, и в итоге у нее развился вторичный - лекарственный - паркинсонизм.

Первыми предвестниками болезни могут быть нарушение сна, появление запоров, снижение обоняния. Затем появляется скованность и незначительное дрожание в какой-либо конечности.

«Основной кардинальный признак болезни Паркинсона - это замедленность. Первое, на что обращают внимание родственники, порой даже раньше, чем сам пациент, что человек начинает делать все медленнее в несколько раз. Родственники обычно мне говорят: «раньше собиралась на работу за полчаса, потом стала собираться почти час». Проявляется общая медлительность, а также локальная. Например, «вдруг стала медленнее чистить зубы, какая-то неловкость в руке появляется», происходит замедленность в какой-то конечности без снижения силы. Основное, на что надо обратить внимание, - нет ли замедленности, и если наблюдается дрожание, то это должно навести на мысль о паркинсонизме», - объясняет врач.

Нередко при болезни Паркинсона проявляются двигательные дефекты. Например, человек начинает видеть яркие сновидения, хотя раньше такого не было. Или во сне начинается повышенная двигательная активность: человек, к примеру, во сне играет в футбол и дергает ногой, может говорить или кричать, даже упасть с кровати. Все это подсказки для доктора в постановке диагноза.

Специалист отметила: большинство людей с болезнью Паркинсона - это люди высокого интеллектуального уровня, они достаточно долго сохраняют активность - продолжают писать книги, выступать перед аудиторией. То есть болезнь Паркинсона не влияет на память и интеллект. Мышление больных остается относительно сохранным, однако способность к решению сложных задач может снижаться.

Врач утверждает: типичный вариант развития болезни Паркинсона хорошо известен специалистам, однако в первые пять-шесть лет болезни он может приобретать атипичные черты, что приводит к смене диагноза в пользу более редких форм нейродегенеративных болезней.

«Для пациента очень важно попасть под наблюдение врача-паркинсонолога. При этом важен не только осмотр врача, но и наблюдение в динамике, знание анамнеза болезни, эффективности проводимой терапии», - резюмировала Елена Малыхина.