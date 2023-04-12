В Пензе стартовали продажи еще в одном доме ЖК «Новелла»

12.04.2023 | 16:14

Холдинг «Термодом» открывает новую страницу своей «Новеллы» - предпоследнюю: стартовали продажи в трехподъездном доме рядом с Комсомольским парком.

Это последнее строение, в котором есть студии и компактные 1-комнатные квартиры.

Двор дома закрытый, с зонами различных видов активности для детей и взрослых. Здесь можно собраться всей семьей и поиграть в настольные игры, провести тренировку на уличных тренажерах, помедитировать в зоне йоги, принять солнечную ванну на шезлонге, погулять с коляской по тропинкам.

В квартирах сделана лучевая разводка труб по полу, так остается больше простора для дизайна. На стенах - гипсовая штукатурка, на каждом радиаторе - терморегулятор, чтобы жители настраивали температуру в помещениях под себя. Счетчики отопления индивидуальные, вынесены в общий коридор.

На старте продаж цены по традиции минимальные, а выбор квартир самый широкий. Узнать подробности можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3» и ООО СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.